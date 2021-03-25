Ямал объявил 2021 год Годом талантов

В ЯНАО 2021 год объявлен Годом талантов. Об этом объявил губернатор Дмитрий Артюхов, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Особое внимание уделят молодым людям. Глава региона поручил окружному департаменту культуры разработать программу развития школ искусств. Причем речь идет не только о ремонте. Нужно задуматься о развитии новых направлений — графического дизайна, звукозаписи и театрального искусства.

В последнее время активно меняется оснащение музыкальных школ. За последние два года в ЯНАО закупили почти 500 новых инструментов — скрипки, виолончели, трубы и первоклассные рояли. Ямал одним из первых в стране запустил арт-резиденции, поскольку после окончания школ искусств многие хотят заниматься творчеством.

Губернатор также прислушался к желанию местных жителей проводить творческий досуг.

«Нашим городам, действительно, не хватает ярких событий в сфере искусства. Поэтому в Год талантов у нас большие планы. Речь о таких известных театрах, как Табакерка, МХАТ, театр Сатиры, Современник. Приедет к нам и выдающийся дирижер Валерий Гергиев, пианист Денис Мацуев — он очень полюбил наш край. Все это произойдет уже осенью», — рассказал Артюхов.

Помимо этого, каждому человеку помогут поддерживать физическую форму. Причем не обязательно строить крупные спорткомплексы, иногда приносят эффект и небольшие площадки. Для этого по всему Ямалу создадут сеть залов «Северный характер». Помещения откроются в Лабытнанги, Губкинском, Новом Уренгое и Тарко-Сале.