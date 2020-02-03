Якутский чиновник заговорил о введении новых должностей. Среди них заместители по хорошей жизни и долголетию

Советник по писателям и заместитель по хорошей жизни местных жителей — такие должности предложил ввести новый глава Хангаласского района в Якутии. По видео непонятно, шутит он или нет. Но отставки главы Чувашии и керченских чиновниц уже показали, что такие спорные заявления стоит делать осторожнее.

«Считаю, что у меня бы должен быть заместитель по долголетию и здоровью. Очень много талантливых людей, поэтому у меня бы должен быть заместитель по духовному развитию», — сказал Федор Борисов во время своего первого заседания.

По словам чиновника, в районе должен появиться заместитель главы по инфраструктуре, который будет заниматься вопросами достойной жизни граждан.

«И этот человек, заместитель, должен думать только о том, как мы должны хорошо жить. <…> Моя главная задача — это координация. Ну и экономика и финансы за мной. Потому что финансы надо распределять поровну», — отметил Борисов.

Сейчас у главы Хангаласского района всего два советника, но Борисов хочет значительно расширить штат. Он предложил ввести должность советника по краеведению, художникам, писателям и спорту.

Видео с речью чиновника появилось в Сети. Пользователи заметили много склеек и усомнились в том, что Борисов делал именно такие заявления.

«Видно же, что повырезали из контекста и слепили видео. Видимо, на самом деле он сокращает замов и в саркастическом тоне объясняет, что не нужны замы всякие», — предположил комментатор. Другие же раскритиковали главу и поспешили его пристыдить.

Федор Борисов стал главой Хангаласского улуса 9 января 2020 года. Предыдущие три года он руководил администрацией главы и правительства Якутии.

В конце января Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева. Чиновник позволил себе недостойное поведение на официальном мероприятии. Он вынудил офицера МЧС прыгать за ключами от служебной машины.

Через несколько дней должностей лишились глава городского совета Керчи Мая Хужина и ее заместитель Лариса Щербула. Они пришли в дорогих шубах к блокадникам и вручили медали знака «Почетная грамота Керченского городского совета», передав напоминающую хлеб выпечку.