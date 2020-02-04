Якутский чиновник объяснил свои слова о замах по хорошей жизни

По Сети разлетелось видео, где новый глава Хангаласского района в Якутии предлагает ввести должности советника по художникам и зама по хорошей жизни. Чиновник утверждает, что его слова вырвали из контекста, а речь шла совсем не о том.

«Распространяемый видеоматериал вырван из контекста, в нем утерян смысл того, что было сказано на самом деле», — цитирует РИА «Новости» врио главы Хангаласского улуса Якутии Федора Борисова.

По его словам, он не говорил об увеличении штата, тратах денег из бюджета или «личных капризах». Сейчас работают над изменением «организационной структуры аппарата района», заверил чиновник.

«При этом перераспределяются функции между заместителями. Название должностей, конечно же, звучат не таким образом. Речь шла о направлениях, на которые следует уделять больше внимания», — пояснил Борисов.

Он добавил, что предложил сделать больше советников, чтобы эффективнее подключать общественников к работе администрации. Эти люди будут работать безвозмездно, принося пользу району.

Речь идет о видео, которое появилось накануне в соцсетях. Ролик сняли на первом пленарном совещании Борисова. Он заявил, что необходимо ввести заместителей по долголетию, духовному развитию, инфраструктуре и советников по художникам, писателям и спорту.

Некоторые пользователи не поверили в правдоподобность таких слов и указали на монтаж в видео. Многие начали критиковать нового якутского главу.