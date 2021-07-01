Якушев: обращения уральцев президенту возьмут на особый контроль

Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев заверил, что все обращения жителей УрФО президенту, поступившие во время прямой линии, будут взяты на особый контроль. Об этом написала ОГТРК «Ямал-Медиа».

Всего в ходе прямой линии Владимира Путина от жителей Урала поступило пять вопросов. Они касались газификации, развития транспортной системы и цен на услуги ЖКХ.

Якушев заверил, что все вопросы имеют большую важность и пообещал взять их на личный контроль.