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    01 июля 2021, 10:39

    Якушев: обращения уральцев президенту возьмут на особый контроль

    Полина Гребенщикова

    Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев заверил, что все обращения жителей УрФО президенту, поступившие во время прямой линии, будут взяты на особый контроль. Об этом написала ОГТРК «Ямал-Медиа».

    Якушев: обращения уральцев президенту возьмут на особый контроль

    Всего в ходе прямой линии Владимира Путина от жителей Урала поступило пять вопросов. Они касались газификации, развития транспортной системы и цен на услуги ЖКХ.

    Якушев заверил, что все вопросы имеют большую важность и пообещал взять их на личный контроль.