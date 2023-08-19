Власть 19 августа 2023, 01:05 Ядерное оружие назвали единственным ответом на угрозы безопасности России Лавров: ядерное оружие для России — единственно возможный ответ на ряд угроз РИА «Новости»

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Ядерный потенциал России — единственно возможный ответ на угрозы безопасности страны. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью журналу «Международная жизнь».

Сергей Лавров напомнил, что государственная политика России в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер и необходим, чтобы предотвратить агрессию против России и ее союзников, гарантировать суверенитет и территориальную целостность страны.

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«В контексте сдерживания обладание ядерными вооружениями является на сегодня единственно возможным ответом на некоторые существенные внешние угрозы безопасности нашей страны», — заявил глава МИД.

При этом дипломат заверил, что Россия привержена принципу недопустимости ядерной войны, потому что в таком конфликте не может быть победителей.

«Соответственно, она никогда не должна быть развязана», — выразил уверенность Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США стремятся нанести России стратегическое поражение.