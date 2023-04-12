Власть 12 апреля 2023, 20:39 «Я живу, работаю в России». Хуснуллин отреагировал на введенные против него санкции Хуснуллин назвал введенные против него санкции США не имеющими смысла РИА «Новости»

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Вице-премьер России Марат Хуснуллин прокомментировал введенные против него санкции США. В своем Telegram-канале он отметил, что ограничения не возымеют особого эффекта.

«Про санкции США могу только сказать, что меня это никак не интересует. Я живу, работаю и отдыхаю в России, за границей у меня ничего нет, я туда и не собираюсь», — констатировал Хуснуллин.

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Американский Минфин 12 апреля обновил свои санкционные списки. В них включили десятки новых физических и юридических лиц, в том числе и замглавы российского кабмина Марат Хуснуллин.

Ограничительные меры, кроме него, затронули компанию «МегаФон», патриотическое общественное движение «Юнармия», ЧВК «Патриот» и «Металлоинвест». В списке также оказались граждане Кипра, Венгрии и Узбекистана и расположенные в этих странах предприятия.