«Я же русский человек». Путин рассказал, какие песни поет на отдыхе

Президент России Владимир Путин отметил, что у него не так много свободного времени. Однако когда отдыхать все-таки получается, он может спеть песни в компании друзей.

Об этом Путин рассказал в ответ на вопрос, который ему задали во время прямой линии.

«У меня не так много времени для отдыха. У нас как говорят: если отдыхают люди, посидят-посидят и выпьют, а если бокал поднимут, обязательно что-то споют. Я же русский человек. Я мало чем в этом смысле отличаюсь», — отметил президент.

Он подчеркнул, что предпочитает слушать и петь русские и советские песни, потому что они «мелодичные, красивые и содержательные».

Во время прямой линии президент рассказал, что молодежь сможет посещать культурные мероприятия, музеи и концерты, расплачиваясь «пушкинской картой». Эту возможность получат россияне от 14 до 22 лет. На счету карты будет три тысячи рублей на четыре месяца — потратить их можно будет в течение сентября-декабря текущего года и в следующем году.