«Я же не вечный». Лукашенко о своем президентстве

Лукашенко обозначил, что не ищет преемника. Глава государства допустил, что эта личность уже где-то есть, однако он не присматривается, где именно «этот президент». Политик добавил, что не видит кого-то из своих детей на посту лидера Белоруссии.

«Я же не вечный и до смерти я президентом не буду», — подчеркнул Лукашенко.