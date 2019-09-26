«Я же не вечный». Лукашенко о своем президентстве
Белорусский лидер Александр Лукашенко признался, что будет возглавлять республику до тех пор, пока за него голосует народ и позволяет здоровье. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на местные СМИ.
Лукашенко обозначил, что не ищет преемника. Глава государства допустил, что эта личность уже где-то есть, однако он не присматривается, где именно «этот президент». Политик добавил, что не видит кого-то из своих детей на посту лидера Белоруссии.
«Я же не вечный и до смерти я президентом не буду», — подчеркнул Лукашенко.