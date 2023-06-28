Власть 28 июня 2023, 22:32 «Я не сомневался». Путин оценил реакцию россиян во время попытки мятежа Путин заявил, что не сомневался в реакции народа по поддержке власти во время мятежа РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин заявил, что не сомневался в поддержке народа касательно решений руководства страны во время время попытки ЧВК «Вагнер» устроить мятеж. Такое заявление глава государства сделал в ходе рабочей поездки в Дагестан, где провел совещание с федеральными и региональными чиновниками. Его слова передало РИА «Новости».

Глава республики Сергей Меликов отметил, что в Дагестане нет ни одного человека, который бы не поддержал власть в решениях по событиям минувших выходных. Президент ответил, что не даже не сомневался в этом.

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«Я не сомневался в том, какие будут реакции в Дагестане и во всей стране», — сказал Путин.

Российский лидер прибыл в Дагестан днем 28 июня.Он посетил Дербент, где осмотрел исторические достопримечательности. После этого президент провел совещание по вопросам туризма. В частности, он призвал как можно рассмотреть и принять законопроект об освобождении туроператоров от НДС.

В связи с приездом Путина в Дербенте усилили меры безопасности и перекрыли несколько центральных улиц, а недалеко от города установили систему ПВО.