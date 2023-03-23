Власть 23 марта 2023, 16:37 «Я не обижу никого?» Мишустин заранее извинился за свое суждение о финансистах и инженерах Премьер Мишустин: из финансиста в экономисты попасть можно, но не наоборот РИА «Новости»

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Председатель правительства Михаил Мишустин, рассуждая о профессиях на заседании Госдумы, намекнул на то, что технические специальности превосходят гуманитарные. Он заранее извинился за свои слова. Фрагмент заседания опубликовал Telegram-канал «Известий».

«Из инженера потом можно в экономиста, наоборот — нельзя… Я не обижу никого, если скажу?» — осведомился премьер.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин попросил его «говорить как есть» и добавил: «Мы вас поддерживаем». После этого Михаил Мишустин отметил, что есть много талантливых финансистов и экономистов, которые получились из не самых талантливых инженеров, но лично он не знает ни одного талантливого инженера, который получился бы из финансиста и экономиста.

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После начала спецоперации в России вырос спрос на рабочие руки, при этом лидерами среди отраслей по размеру зарплат в регионах остаются добывающая промышленность и финансовые услуги — таковы результаты недавнего исследования РИА «Новости».