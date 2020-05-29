«Я дома»: Кадыров ответил на сообщения о своей госпитализации

СМИ сообщили, что главу Чечни Рамзана Кадырова отправили на лечение в Москву. Он опроверг эти слухи и заверил, что продолжает работать.

«Ахмед, скажи им, что я дома, не приземлился в Москве, бодрый, здоровый, нахожусь на рабочем месте, служу своему народу, государству и президенту», — сказал Кадыров в видео, опубликованном его помощником Ахмедом Дудаевым в Instagram.

В подписи к ролику Дудаев заявил, что Кадыров только два дня назад участвовал в прямых эфирах из Грозного. Несмотря на это, в Сети появились лживые статьи и мнения различных якобы экспертов. По словам помощника главы Чечни, информационной истерией занимаются те, кто хочет «поднять свою популярность за счет имени человека, который обладает огромным авторитетом и популярностью в мире».

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что у Кадырова якобы подозревают коронавирусную инфекцию. В Сети утверждали, что главу Чечни отправили на лечение в Москву. Правительство региона не один раз опровергало подобную информацию, но публикации все равно продолжали распространять в соцсетях.