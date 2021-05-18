Известия: в инфляцию включат гипотетические расходы от сдачи в аренду жилья

В ближайшие годы в расчет индекса потребительских цен (инфляции) включат вмененную ренту. Это доходы, которые мог бы получать собственник жилья, если бы сдавал его в аренду. Изменить методику планируют с 2023 года, рассказали источники «Известий» в правительстве.

В Росстате заявили о планах провести анализ влияния этого показателя на расчет инфляции. В 2022 году ведомство объявит конкурс на выполнение научно-исследовательской работы, по результатам которой обсудит учет вмененной ренты в индексе потребительских цен, начиная с 2023 года.

Росстат уже проводил экспериментальные расчеты в 2015–2017 годах. Они показали, что на содержание жилья уходит почти пятая часть всех расходов россиян.

При этом прямой зависимости вмененной ренты от цен на недвижимость нет. Стоимость жилья не планируют включать в расчет инфляции, уточнили в Росстате.

Сейчас при расчете инфляции в основном учитывают цены на продукты питания. Их вес в потребительской корзине составляет от 20% до 47% в зависимости от уровня доходов. Также учитываются расходы на коммунальные услуги. Траты на них составляют от 10% до 15,5%.