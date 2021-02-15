«Известия»: Пенсионный фонд могут объединить с медицинским и соцстрахованием

Пенсионный фонд России (ПФР), Фонд соцстрахования (ФСС) и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) могут объединить в одну структуру ради создания «единого окна» для получения соцподдержки. При этом государство сэкономит 120 миллиардов рублей за счет оптимизации расходов.

Близкие к правительству источники сообщили газете «Известия», что именно этой реформой вызвана отставка Максима Топилина и назначение на его место на пост главы ПФР Андрея Кигима.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс назвал Кигима энергичным и прогрессивным руководителем. Он хорошо понимает задачи цифровизации, так как уже реализовал масштабный и успешный IT-проект в ФСС. У Кигима также есть опыт в коммерческом и социальном страховании.

«Эти виды страхования являются основной защитой прав людей, работающих по найму во всем мире. Пропорции разные, где-то коммерции больше, где-то социального страхования. Чтобы найти правильный баланс, он правильный человек», — подчеркнул Игорь Юргенс.

Завкафедрой страхования университета «Синергия» Ирина Логвинова отметила, что большая часть мероприятий по реформированию касается цифровизации, создания «одного окна» и оптимизации соцведомств.

«Ожидается, в частности, что граждане не должны будут предоставлять множество документов для получения тех или иных услуг», — отметила эксперт.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, государство выиграет от оптимизации фондов не менее 50 миллиардов рублей в год, если объединит ПФР и ФСС. Если к ним добавится еще и ФОС, бюджет получит еще 70 миллиардов рублей.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов положительно оценил назначение Андрея Кигима на пост главы ПФР. По его мнению, он уже выстроил рабочие контакты с необходимыми ведомствами.