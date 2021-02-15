«Известия»: Кабмин предложил пять мер антикризисной поддержки бизнеса

На совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова обсуждался новый пакет мер поддержки бизнеса. Кабмин решил возобновить кредитование по нулевой ставке на выплату зарплат, списание задолженности по налогам для не восстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП и смягчение перехода со специального на новый режим.

Как сообщила газета «Известия», прорабатывать меры будут Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба (ФНС). Эксперты оценивают пакет помощи в 150-200 миллиардов рублей. По их словам, предпринимателей сейчас надо точечно подталкивать к преодолению кризиса, массовые вливания сейчас не требуются.

Новый антикризисный пакет сосредоточен на сохранении занятости, которой посвящены самые дорогостоящие и значимые меры.

Например, программы кредитования бизнеса по нулевой ставке уже позволили с марта прошлого года сохранить около миллиона рабочих мест. Условием для получения займа МСП стало увеличение на 10% персонала к декабрю 2021 года по сравнению с началом года.

Близкий к правительству источник сообщил изданию, что предложенный пакет мер не окончательный, он может быть скорректирован и расширен.

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что в пандемию российская экономика продемонстрировала «очень неплохие» результаты по сравнению с другими странами. Меры поддержки людей и бизнеса он назвал «точечными, но достаточно эффективными».