Израильтянка села на 7 лет в России за контрабанду наркотиков

Гражданка Израиля Наама Иссахар решением Химкинского суда была приговорена к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее адвокат Александр Тайц пообещал обжаловать приговор.

Об этом он сообщил РИА «Новости». Израильтянку признали виновной по статьям о хранении и контрабанде наркотиков в значительном размере.

В Израиле арестован россиянин, обвиняемый во взломе баз данных Подробнее

«Естественно, мы будет обжаловать это решение в Московском областном суде», — рассказал Тайц.

Иссахар задержали 9 апреля в Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В ее сумке таможенники нашли почти девять килограммов наркотиков. Женщину содержали в СИЗО несмотря на предложение еврейской общины предоставить ей жилье для домашнего ареста. За нее также предлагали залог.

В суде Иссахар признала вину в хранении наркотика, но отвергала, что является контрабандисткой.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой смягчить «как наказание, так и условия содержания Наамы».

По данным израильских СМИ, российская сторона предлагала обменять Иссахар на россиянина Алексея Буркова. Он был задержан в 2015 году в Израиле по подозрению в «хакерской деятельности» и, скорее всего, будет экстрадирован в США.

Вашингтон инкриминирует ему преступления в компьютерной сфере.