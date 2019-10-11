  • Израильтянка села на 7 лет в России за контрабанду наркотиков

    11 октября 2019, 20:57

    Анастасия Кукова

    Гражданка Израиля Наама Иссахар решением Химкинского суда была приговорена к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее адвокат Александр Тайц пообещал обжаловать приговор.
    Израильтянка села на 7 лет в России за контрабанду наркотиков

    Об этом он сообщил РИА «Новости». Израильтянку признали виновной по статьям о хранении и контрабанде наркотиков в значительном размере.

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    «Естественно, мы будет обжаловать это решение в Московском областном суде», — рассказал Тайц.

    Иссахар задержали 9 апреля в Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В ее сумке таможенники нашли почти девять килограммов наркотиков. Женщину содержали в СИЗО несмотря на предложение еврейской общины предоставить ей жилье для домашнего ареста. За нее также предлагали залог.

    В суде Иссахар признала вину в хранении наркотика, но отвергала, что является контрабандисткой.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обращалась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой смягчить «как наказание, так и условия содержания Наамы».

    По данным израильских СМИ, российская сторона предлагала обменять Иссахар на россиянина Алексея Буркова. Он был задержан в 2015 году в Израиле по подозрению в «хакерской деятельности» и, скорее всего, будет экстрадирован в США.

    Вашингтон инкриминирует ему преступления в компьютерной сфере.