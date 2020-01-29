Израильский дипломат назвал Трампа «большим сионистом»
Бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер обсудил с ИА НСН «сделку века» по ближневосточному урегулированию, которую представил президент США Дональд Трамп.
«Трамп продолжает себя вести очень хорошо по отношению к Израилю, можно сказать, что он — большой сионист. Никто и никогда ранее не был к нам так добр», — заметил дипломат.
Он объяснил доброту Трампа тем, что его вице-президент один из лидеров евангелистов, а единственные, кто поддерживает лидера США в Израиле — это евангелисты.
Отмечается, что Трамп представил односторонний план, в котором есть только интересы Израиля, поддерживаемого Вашингтоном. По словам Векслера, он не видит механизма, с помощью которого можно было бы реализовать план американцев, поскольку Палестина его не приняла.