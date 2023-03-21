Власть 21 марта 2023, 04:30 «Изошли пеной». Захарова едко прокомментировала реакцию Запада на выступление лидеров России и Китая Захарова: Запад «изошел пеной», слушая выступления лидеров России и КНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Реакцию Запада на вступительные речи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова в Telegram-канале. Она заявила, что западные режимы «изошли пеной», слушая лидеров двух стран.

«Западные режимы изошли пеной, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. Тут и зависть, и злость, и банальная ревность», — написала Захарова.

Реклама

При этом они не заметили главного. Путин и Си Цзиньпин говорили о многолетнем созидательном, а не разрушительном развитии отношений между Россией и Китаем.

Реклама

«Созидательность не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира», — отметила Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила слова Путина из вступительной речи, где он признался, что рывок Китая в развитии вызывает неподдельный интерес и даже немножко зависть. Некогда прекрасный западный сад «совсем зачах», возможно, от нехватки санкционных российских удобрений, заключила Захарова.