Минтруд предложил изменить порядок выплат на детей

Минтруд подготовил поправки в правительственное постановление о выплатах на детей от трех до семи лет. Сейчас документ проходит процедуру согласования с различными ведомствами.

Изменения затронут семьи, которые взяли под опеку ребенка. Сейчас эти дети, в отличие от усыновленных, не включаются в состав семьи, учитываемый при расчете ее среднедушевого дохода. Закон считает, что дети под опекой находятся на полном государственном обеспечении.

Член комитета Совета федерации по социальной политике Сергей Леонов обратился в Минтруд с просьбой исправить эту ситуацию. Ему пришел ответ, что проблему решат, заявил сенатор «Известиям».

В министерстве подтвердили его слова. Изменения, подготовленные Минтрудом, позволят учитывать опекаемых при назначении пособия, сообщили в пресс-службе. Когда новая норма будет принята, пока неизвестно.

Ранее Пенсионный фонд объяснил, как получить выплату на детей к Новому году. По пять тысяч рублей выплатят на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно.