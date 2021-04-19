Изменения в закон о защите населения от ЧС внесли в Госдуму

Иностранцам, которые постоянно живут в РФ, предложили возмещать полученный в результате чрезвычайных ситуаций ущерб наравне с россиянами. Законопроект внесен в Госдуму правительством.

Документ предполагает внесение изменений в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Его действие хотят распространить на иностранцев и дать им право на возмещение причиненного здоровью и имуществу ущерба вследствие ЧС. Предусмотрены законопроектом и другие меры.

Реализация инициативы, подчеркнули в пояснительной записке, будет «способствовать достижению целей государственной программы Российской Федерации „Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах“».

Ранее проект о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера одобрили в правительстве. Он поможет определить порядок выплат иностранцам и лицам без гражданства, пострадавшим в результате ЧС на территории России.