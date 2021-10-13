Изменения в пенсионной реформе допустили в Госдуме

В России рассматривают возможность корректировки пенсионной реформы. Изменения могут внести в ближайшее время. Не исключено, что ее и вовсе отменят.

Депутат партии «Единая Россия» Светлана Журова заявила об этом в беседе с «Царьградом».

«Я сейчас не скажу, что по пенсионной реформе, например, завтра будет какая-то сразу отмена. Но корректировки точно будут», — подчеркнула она.

Ранее Журова, писал Ura.Ru, заявила о необходимости повышения пенсионного возраста. Депутат заметила, что подобная мера будет стимулировать россиян быть здоровее.

Весной 2021 года группа парламентариев выступала за отмену увеличения пенсионного возраста и запрет реформы в сторону его увеличения до 2035 года. Принятый закон депутаты предложили признать утратившим силу.