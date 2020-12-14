Изменения цены топлива включат в тарифы за электроэнергию на Дальнем Востоке

Дальневосточная генерирующая компания покупку топлива вносила в тарифы по индексам, установленным Минэкономразвития, а не по фактической стоимости. Это привело к миллиардным долгам компании. Переход на долгосрочные тарифы произойдет с начала этого года.

«При расчете регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для поставщиков — субъектов оптового рынка, владеющих на праве собственности или другом основании теплоэлектростанциями, функционирующими на территории неценовых зон оптового рынка электрической энергии и мощности Дальнего Востока, включаются понесенные расходы, связанные с отклонением цен на топливо от плановых цен на топливо, учтенных при установлении тарифов на электрическую энергию для тепловых электростанций», — говорится в документе.

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроект о продлении механизма снижения тарифов на электричество на Дальнем Востоке. Он будет действовать до 2028 года.

С 2022 года произойдет постепенный отказ от субсидий за счет потребителей остальной части России. Затем в течение пяти лет тарифы будут увеличиваться и к 2028 году достигнут экономически обоснованного уровня.

Для бюджетных организаций и предприятий ЖКХ тарифы будут расти в течение пяти лет, а для предприятий энергетики и добытчиков драгоценных металлов и камней — в течение трех лет.