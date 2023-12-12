Власть 12 декабря 2023, 17:40 Изменения произошли в структуре Правительства Москвы Несколько глав ведомств в стройкомплексе Москвы освободили от должности РИА «Новости»

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Изменения произошли на значимых административных постах в Правительстве Москвы. Они в том числе коснулись нескольких глав ведомств в столичном стройкомплексе. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии города.

Так, Анна Яковлева по собственному желанию оставила должность председателя Москомэкспертизы. На ее позицию перешел Иван Щербаков, который до этого исполнял обязанности главы департамента по конкурентной политике.

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В связи с этим, вместо Щербакова руководство департаментом принял на себя Кирилл Пуртов. Ранее он исполнял обязанности первого заместителя главы департамента городского имущества.

Кроме того, Игорь Войстратенко покинул должность председателя Мосгосстройнадзора. На его место временно назначили Антона Слободчикова.