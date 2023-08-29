Изменения правил, регулирующих климатологические особенности строительства, вступили в силу в России | 360°

Власть 29 августа 2023, 13:56 Изменения правил, регулирующих климатологические особенности строительства, вступили в силу в России Левкин рассказал об актуализации правил строительной климатологии Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

В августе этого года в законную силу вступили изменения в свод правил «Строительная климатология». В их числе уточняющая информация о климатических условиях для новых территорий России: ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсона. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

«В действующем СП уточнены нормативные параметры строительной климатологии с учетом обеспечения безопасности зданий и сооружений», — подчеркнул он.

Реклама

Кроме того, в Минстрой России направили предложения по актуализации климатологических параметров для Москвы.

По словам Левкина, эти изменения позволят сократить стоимость и сроки проектирования и возведения объектов, а также оптимизировать эксплуатационные затраты.

Ранее почти 130 старых домов демонтировали по программе реновации в Москве. На месте сноса старых жилых помещений возводят новые, а также строят объекты социальной инфраструктуры. Всего с начала реализации программы реновации демонтировали 260 домов.