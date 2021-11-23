Введение новых санкций США в отношении компаний, принимавших участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2», скажется на попытках наладить диалог между Москвой и Вашингтоном. Поведение американских властей в таких условиях незаконно и неправильно. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва относится к новым возможным ограничениям крайне негативно.

«Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что США продолжают санкционную политику при выстраивании диалога с Россией и никак не хотят от нее отказываться. «Излюбленный язык Вашингтона», — отметил Дмитрий Песков.

В минувший понедельник Государственный секретарь США Энтони Блинкен представил в Конгрессе доклад, в котором предложил ввести новые санкции в отношении компаний, имеющих отношение к строительству «Северного потока — 2». Он пояснил, что действия фирм попадают под закон «О защите энергетической безопасности Европы».

Согласно данным доклада, речь идет о кипрской компании Transadria Ltd, которая предоставила судном Marlin для завершения работ по прокладке труб газопровода.

Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника уточнило, что в докладе Блинкена речь шла еще и о судне Blue Ship, которое имело отношение к строительству «Северного потока — 2». Но в санкционный список корабль предложили не включать, так как он принадлежит организации, связанной с правительством Германии.

Газопровод «Северный поток — 2» представляет собой две нити, через которые российский газ должен поступать в Германию. После завершения строительства запуск трубопровода отложили по требованию Федерального сетевого агентства Германии. Ведомство потребовало, чтобы оператор Nord Stream 2 AG передал проходящий по территории страны участок газопровода в собственность местной дочерней компании.