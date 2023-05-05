Власть 05 мая 2023, 23:57 Издание «Тайга.инфо» внесли в список иноагентов Минюст внес в список иноагентов ИА «Тайга.инфо», журналиста Певчих и блогера Албурова РИА «Новости»

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Минюст обновил реестр иностранных агентов. В этот раз в него попали восемь физлиц и четыре организации. Заявление опубликовали на сайте ведомства.

В числе новых иноагентов — юрист и политолог Владимир Пастухов; работавшие вместе с оппозиционером Алексеем Навальным Георгий Албуров и Мария Певчих; певица и депутат Госдумы VI созыва Мария Максакова-Игенбергс. Кроме них, в черный список внесли политологов Яна Матвеева, Ивана Преображенского и Елену Агафонову, а также политика Александра Осовцова.

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Реестр также пополнили три организации и одно СМИ: женское общественно-политическое движение «Мягкая сила», «Кризисная группа СК SOS», «Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб» и новосибирское ИА «Тайга.инфо».

Большинство попавших в список Минюста открыто выступали в поддержку Украины, распространяли материалы, созданные иноагентами, а также негативную информацию о деятельности органов российской госвласти и Минобороны.