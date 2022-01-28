Избыточные ограничения из-за «омикрона» сочли бессмысленными в Кремле

Вводить избыточные ограничения из-за волны «омикрона» в России не имеет смысла, как показал опыт других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передал ТАСС.

В России пока наблюдается не такой рост заболеваемости, как в Западной Европе и США, заявил Песков. Однако он не исключил, что цифры по заражениям в РФ еще могут вырасти.

«Мировой опыт показывает, что в плане „омикрона“ какие-то избыточные ограничения не имеют смысла», — сказал представитель Кремля.

Каждый штамм со своими особенностями вынуждает выбирать наиболее подходящие меры профилактики, добавил он.

Песков также рассказал, что среди сотрудников администрации президента число заболевших растет с каждым днем. По его словам, сейчас большинство работает удаленно, написала «Газета.ru».

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее тоже заявил, что не видит смысла для локдауна из-за новых штаммов. Он указал, что локдаун не вводят даже в Москве, потому что это бессмысленно, несмотря на высокий рост заболеваемости, передавал RT.