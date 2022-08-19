Избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на выборах — Путин
Путин: избиркомы должны объективно относиться ко всем кандидатам на выборах
Избирательные комиссии должны объективно относиться ко всем кандидатам на предстоящих сентябрьских выборах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Нужно, чтобы объективно относились ко всем кандидатам», — сказал лидер страны во время встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.
Он отметил, что некоторым кандидатам отказали в регистрации. Путин попросил выяснить, связаны ли решения с некачественной подготовкой документов для регистрации. Памфилова пояснила, что не все кандидаты указали всю необходимую информацию. Были случаи, когда людей снимали по просьбе их партий.
«Но, в принципе, минимальный процесс отказов [в ходе текущей предвыборной кампании] — и такого никогда не было», — подчеркнула председатель Центризбиркома.
Во время встречи Путин выразил надежду, что выборы поспособствуют укреплению надежной и развивающейся демократической политической системы. Она является крепким тылом, необходимым, чтобы Россия чувствовала себя уверенно.
Единый день голосования состоится в России 11 сентября 2022 года.