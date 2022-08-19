Избирательные комиссии должны объективно относиться ко всем кандидатам на предстоящих сентябрьских выборах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Нужно, чтобы объективно относились ко всем кандидатам», — сказал лидер страны во время встречи с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой.

Он отметил, что некоторым кандидатам отказали в регистрации. Путин попросил выяснить, связаны ли решения с некачественной подготовкой документов для регистрации. Памфилова пояснила, что не все кандидаты указали всю необходимую информацию. Были случаи, когда людей снимали по просьбе их партий.

«Но, в принципе, минимальный процесс отказов [в ходе текущей предвыборной кампании] — и такого никогда не было», — подчеркнула председатель Центризбиркома.

Во время встречи Путин выразил надежду, что выборы поспособствуют укреплению надежной и развивающейся демократической политической системы. Она является крепким тылом, необходимым, чтобы Россия чувствовала себя уверенно.

Единый день голосования состоится в России 11 сентября 2022 года.