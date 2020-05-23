Избираться в депутаты запретили судимым за преступления средней тяжести

Баллотироваться в депутаты запретили гражданам, которые имеют судимость за некоторые преступления средней тяжести. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Избираться в депутаты не смогут те граждане, которые были судимы за некоторые преступления средней тяжести. В их числе — убийство новорожденного, склонение к потреблению наркотиков, мошенничество, которое было совершено группой лиц по предварительному сговору, а также многократное нарушение закона о митингах.

Всего в перечень попали 55 различных преступлений средней тяжести. В документе уточняется, что баллотироваться в депутаты не могут те граждане, которые на момент избирательной кампании имеют неснятую или непогашенную судимость за указанные преступления. При этом выдвинуть на свою кандидатуру на пост депутата смогут те люди, с момента снятия или погашения судимости которых прошло уже пять лет.

Ранее власти установили аналогичные требования в отношении лиц, которые имели судимости по тяжким и особо тяжким преступлениям.