Власть 21 декабря 2023, 12:10 Избирательный штаб Путина начал работу Избирательный штаб Владимира Путина начал работать в Гостином дворе РИА «Новости»

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В Гостином дворе в Москве начал работу избирательный штаб действующего президента России Владимира Путина. Об этом сообщило РИА «Новости».

С четверга, 21 декабря, в него можно прийти с 09:00 до 18:00 по будням. Логотип президентской кампании главы государства оформили в цветах российского триколора — страна, 2024 год и фамилия. В штабе предусмотрели возможность организации видеоконференцсвязи с регионами страны.

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В штабе начали работу волонтеры, они прослушают консультации юристов штаба, после чего отправятся на сборы подписей в поддержку выдвижения Путина. В частности, им объяснили и вероятных нарушениях во время процедуры.

Пресс-секретарем штаба стала журналистка канала «Россия 24» Александра Суворова. Сопредседателями стали главный врач Московской городской больницы № 52 Марьяны Лысенко, спикер парламента ДНР Артем Жога и актер Владимир Машков.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Нынешний глава государства Владимир Путин примет участие в них в качестве самовыдвиженца.