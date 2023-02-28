28 февраля 2023, 12:26
Избирательную комиссию окончательно сформировали в ДНР
Спикер парламента ДНР Бидевка: в республике окончательно сформировали избирком
Еще шесть кандидатов стали членами избирательной комиссии ДНР. Избирком, таким образом, там окончательно сформирован. Об этом заявил председатель Народного совета республики Владимир Бидевка в своем Telegram-канале.
«Сегодня в ходе внеочередного пленарного заседания Народный совет (парламент — прим. ред.) назначил шесть кандидатов членами избирательной комиссии Донецкой Народной Республики с правом решающего голоса», — написал он.
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По его словам, ими стали Анна Найденко, Елена Радомская, Сергей Кравц, Вадим Прудников, Светлана Астахова, Евгений Филипповский.
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Постановление начинает действовать со дня его опубликования. Документ направят в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России, добавил Бидевка.
Ранее, 27 февраля, врио главы Донецкой Народной Республики определил шестерых членов избирательной комиссии. Об этом написал ТАСС.
ДНР
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