Избирательное законодательство останется неизменным на предстоящих президентских выборах в Белоруссии
Председатель белорусского ЦИК Лидия Ермошина отметила, что президента республики в 2020 году выберут по старому избирательному законодательству, сообщило РИА «Новости».
По информации «Газеты.ru», на предстоящих президентских выборах в Белоруссии избирательная система останется прежней. До них остался лишь год, и любые изменения нарушат международную норму.
«Правила игры должны устояться», — пояснила Ермошина.
Глава ЦИК уточнила, что правоприменительная практика может улучшиться. Ермошина привела в пример возможное усовершенствование условий голосования и появление безбарьерной среды для избирателей с ограниченными возможностями.