  • Избирательное законодательство останется неизменным на предстоящих президентских выборах в Белоруссии

    25 ноября 2019, 11:18

    Ольга Ситникова

    Председатель белорусского ЦИК Лидия Ермошина отметила, что президента республики в 2020 году выберут по старому избирательному законодательству, сообщило РИА «Новости».

    По информации «Газеты.ru», на предстоящих президентских выборах в Белоруссии избирательная система останется прежней. До них остался лишь год, и любые изменения нарушат международную норму.

    «Правила игры должны устояться», — пояснила Ермошина.

    Глава ЦИК уточнила, что правоприменительная практика может улучшиться. Ермошина привела в пример возможное усовершенствование условий голосования и появление безбарьерной среды для избирателей с ограниченными возможностями.