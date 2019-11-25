Избирательное законодательство останется неизменным на предстоящих президентских выборах в Белоруссии

По информации «Газеты.ru», на предстоящих президентских выборах в Белоруссии избирательная система останется прежней. До них остался лишь год, и любые изменения нарушат международную норму.

«Правила игры должны устояться», — пояснила Ермошина.

Глава ЦИК уточнила, что правоприменительная практика может улучшиться. Ермошина привела в пример возможное усовершенствование условий голосования и появление безбарьерной среды для избирателей с ограниченными возможностями.