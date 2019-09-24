«Избирался там, где живу». Какие депутаты выиграли на выборах в Подмосковье

8 сентября в Московской области прошел единый день голосования. Итоги уже известны. И теперь молодые депутаты рассказали о своих планах в Доме правительства региона.

Встреча прошла в формате круглого стола. Народные избранники рассказали о собственном пути в политику: кто, как и где избирался, с каким настроем они пришли на новую должность, какие проблемы намерены решать в первую очередь.

«Самый позитивный момент, что я избирался там, где живу. Я пользуюсь теми же услугами ЖКХ, теми же детскими площадками, теми же садами, школами. Туда ходят моя сестра, мои родственники, я знал все проблемы этого избирательного округа не понаслышке. Поэтому я собрал команду своих сторонников, людей уважаемых авторитетных, которые вместе со мной приходили во дворы, узнавали о проблемах», — поделился Александр Толмачев, депутат совета депутатов городского округа Луховицы.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас избранникам предстоит получить самый ценный ресурс — доверие жителей.

«Я хочу вас поздравить с избранием. Здесь присутствуют молодые депутаты разных партий, фракций. Для политика быть избранным — значительное достижение. Вы получили самое дорогое, что может получить политик или общественный деятель — это доверие. И я хочу пожелать всем вам найти себя, и это доверие оправдать», — обратился губернатор Андрей Воробьев к депутатам.

Явка в онлайн-режиме и снижение числа жалоб. Как прошли выборы в Подмосковье Подробнее

Депутаты рассказали и историю своего избрания, например, как именно им приходилось бороться за голоса. Теперь им предстоит определиться, на что именно направить усилия в том или ином муниципалитете.