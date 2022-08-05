Песков назвал Францию недружественной страной из-за введения санкций

Введение санкций против России и другие шаги сделали Францию недружественной страной. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал вопрос об отношениях двух стран.

«Франция — недружественное государство в силу тех действий, которые предпринимает в отношении нашей страны», — заявил Песков.

Он добавил, что пауза в переговорах президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона не имеет никакой подоплеки. Стороны не видят необходимости в общении.

«Не созваниваются, поскольку считают, что не настал момент, и в настоящий момент это просто не нужно», — объяснил господин Песков.

Франция наряду с другими странами Евросоюза вошла в перечень недружественных государств и территорий, составленный правительством России. Это стало ответом на введенные санкции.