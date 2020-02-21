Из-за контракта с Россией Украина сохранила цены на газ
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время выступления в Верховной раде сообщил, что цена на газ в стране могла бы увеличился в три-четыре раза в случае отказа от нового транзитного контракта. Об этом сообщило «РИА» Новости.
«Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны», — подчеркнул премьер.
По словам главы правительства, был возможен риск, что стороны не смогут прийти к соглашению, но договоренности удалось достичь в рекордные четыре месяца.
Подписание транзитного контракта с Россией, по мнению премьера, является достижением украинского правительства.
20 декабря прошлого Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа. Новый документ будет действовать в течение пяти лет.