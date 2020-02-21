Из-за контракта с Россией Украина сохранила цены на газ

«Это привело бы к подорожанию энергетических ресурсов для предприятий и граждан и существенно ударило бы по экономике страны», — подчеркнул премьер.

По словам главы правительства, был возможен риск, что стороны не смогут прийти к соглашению, но договоренности удалось достичь в рекордные четыре месяца.

Подписание транзитного контракта с Россией, по мнению премьера, является достижением украинского правительства.

20 декабря прошлого Москва и Киев объявили о согласовании нового контракта на транзит газа. Новый документ будет действовать в течение пяти лет.