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    06 июля 2022, 13:58

    Захарова ответила Госдепу словами из песни Люси Чеботиной

    Захарова сравнила заявление Госдепа с песней Бритни Спирс и ответила словами Люси Чеботиной

    Екатерина Виславская

    Заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса с просьбой дать повод для встречи с Сергеем Лавровым похоже на ложь. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ответив в своем Telegram-канале словами из песни Люси Чеботиной.

    Россия должна дать повод для двусторонней встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, объявил представитель Госдепа Нед Прайс.

    «Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Britney Speers Baby One More Time», — написала Мария Захарова и привела отрывок.

    В нем певица жалуется на одиночество, теряет рассудок, хранит веру и просит дать знак — поразить еще раз.

    Мария Захарова ответила коллеге из Госдепа словами песни Люси Чеботиной June Song, текст которой написала сама. В переводе четверостишие звучит, как «Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи».