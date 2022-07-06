Захарова ответила Госдепу словами из песни Люси Чеботиной

Заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса с просьбой дать повод для встречи с Сергеем Лавровым похоже на ложь. На это указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ответив в своем Telegram-канале словами из песни Люси Чеботиной.

Россия должна дать повод для двусторонней встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, объявил представитель Госдепа Нед Прайс.

«Нед, это твое заявление похоже на слова из песни Britney Speers Baby One More Time», — написала Мария Захарова и привела отрывок.

В нем певица жалуется на одиночество, теряет рассудок, хранит веру и просит дать знак — поразить еще раз.

Мария Захарова ответила коллеге из Госдепа словами песни Люси Чеботиной June Song, текст которой написала сама. В переводе четверостишие звучит, как «Июнь подошел к концу, твоя власть слабеет, я улечу от этой лжи».