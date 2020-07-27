Книги с маркировкой «18+» в библиотеках уберут из общего доступа

Детским библиотекам придется создать особые условия хранения книг с маркировкой «18+», чтобы обеспечить их недоступность для несовершеннолетних посетителей. Соответствующий приказ был издан Министерством культуры России.

В опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе сказано, что библиотеки обязаны обеспечить пространственную изоляцию фондов детской литературы от изданий для взрослых. Следовательно, книги с возрастной маркировкой необходимо убрать из залов, куда приходят дети.

Издания с запрещенной для несовершеннолетних информацией будут храниться в фондах библиотек в закрываемых на ключ залах. Если такой возможности нет, книги с возрастной маркировкой придется прятать в отдельно стоящем книжном шкафу вне доступа детей.

Сотрудников библиотек обязали отказывать несовершеннолетним в выдаче книг «18+». Помимо этого, будет упразднена промежуточная маркировка «0+», «6+», «12+», «16+». Сохраниться только «18+».

Законопроект об изменении в России возрастной маркировки был внесен в Госдуму осенью 2019 года. Депутаты нижней палаты предложили ввести более общие маркеры.