Разработаны правила доставки граждан из квартир в вытрезвители

Россиян, которые из-за опьянения не могут самостоятельно передвигаться полицейские будут доставлять в вытрезвители не только с улиц, но и из их квартир. Туда будут отвозить тех нетрезвых дебоширов, которые угрожают здоровью домочадцев и сохранности имущества.

Об этом сказано в проекте приказа МВД России о порядке доставления граждан в специализированные учреждения, пишет газета «Коммерсант». Документ уже согласован Минздравом. Эту информацию подтвердил изданию помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

В проекте приказа упоминаются две категории граждан, которых необходимо задерживать и привозить в «медицинские или специализированные организации», а также районные отделы правоохранительных органов.

Лиц в состоянии алкогольного, наркотического или «иного токсического» опьянения, утративших способность двигаться или «ориентироваться в окружающей обстановке» будут забирать с площадей, улиц, скверов, поездов, парков, железнодорожных станций и других общественных мест.

Из собственных квартир их будут доставлять в специализированные учреждения «если есть основания полагать», что те могут причинить вред здоровью домочадцев или нанести ущерб имуществу. Специально оговорено, что основной задачей полицейского станет устранение подобных угроз.

Стражи правопорядка также будут защищать от нетрезвых хулиганов врачей скорой помощи в случае, если они приехали на вызов к дебоширам. Полицейским разрешили перед доставкой в вытрезвитель проверять документы и обыскивать пьяных в поисках оружия и предметов, которые могут быть использованы в этом качестве.

В феврале 2021 году в пресс-службе Минздрава России сообщали, что отправлять в вытрезвители будут только в том случае, если человек находится в беспомощном состоянии, а его жизни может угрожать опасность.