«Из человека превращаешься в функцию». Путин рассказал о себе в день рождения

Годы у власти не помешали президенту РФ Владимиру Путину сохранить человеческие черты характера. Глава государства по-прежнему любит спорт и верит в судьбу.

Российский лидер рассказал о себе в интервью «20 вопросов Владимиру Путину». Финальную серию беседы ТАСС опубликовал в день рождения Путина 7 октября.

Президент РФ признался, что за время президентства у него иногда возникало ощущение превращения из человека в функцию. Но человечность он все же сохранил.

«Мои друзья, которых я знаю еще <…> с университета, говорят, что я практически не поменялся. <…> Здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию», — сказал глава государства, добавив, что ему «удается сохранить человеческие качества».

Президентский пост, несомненно, влияет на общение с близкими. Однако компенсацией всех ограничений Путин назвал моральное удовлетворение от оказанного людьми доверия.

Глава государства отметил, что верит в судьбу, но не в ее неотвратимость. По словам Путина, человеку может помочь уверенность в собственных силах и правоте. Такой подход позволяет изменить предначертанное.

Если человек уверен в себе, своих силах, и самое главное — в правоте того, что он делает, это очень помогает и влияет на судьбу человека Владимир Путин.

Президент по-прежнему увлечен спортом и не избегает физических нагрузок, однако несколько потерял интерес к «черным» горнолыжным трассам. За каждый хоккейный матч Путин теряет по полтора-два килограмма. Зачастую его партнерами на льду становятся сотрудники Федеральной службы охраны. Они же составляют компанию на горнолыжных спусках.