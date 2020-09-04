Правительство выделило 50 млрд на переселение из аварийного жилья

Российское правительство выделило 50 миллиардов рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Это позволит в ближайшие годы дополнительно расселить около 1,16 миллиона непригодных для проживания квадратных метров.

Об этом сообщила пресс-служба кабмина. Документ опубликован на официальном сайте правительства. Отмечается, что дополнительные средства выделят из резервного фонда.

Помимо этого Камчатскому краю будут выделены 180 миллионов рублей. Их направят на завершение строительства многоквартирных домов с учетом требований по сейсмической безопасности. Соответствующие указы подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что регионы России получат 4,95 миллиарда рублей на улучшение дорожной сети в 2020 году. Выделенные деньги будут использованы как на ремонтные работы, так и на строительство новых участков дорог. Днем ранее кабмин выделил дополнительные 34,3 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты для детей от трех до семи лет.