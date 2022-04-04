Итоги выборов в Венгрии и Сербии оценили в РАН

Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Александр Стыкалин обсудил с «Ридусом» итоги выборов президента Сербии и парламентских выборов в Венгрии.

На президентских выборах в Сербии победил действующий лидер Александр Вучич. В Венгрии на парламентских выборах большинство голосов получил нынешний премьер-министр Виктор Орбан.

По мнению Стыкалина, Будапешт и Белград после прошедших выборов не изменят сложившегося курса, который основан на лавировании между Евросоюзом и Россией.

«Принципиально Орбан не изменит своих установок — в том смысле, что он выступает против спецоперации, но, с другой стороны, его страна сильно зависима от России экономически», — заметил специалист.

Также оценил Стыкалин и политику Сербии после победы Вучича. Страна экономически связана с Россией еще теснее, чем Венгрия. При этом общественное мнение не хочет полного разрыва с РФ.

«Такие лидеры, как Вучич, не хотят создавать своим народам проблемы, и с точки зрения своего электората они правы», — добавил собеседник издания.