Итоги голосования в Донбассе признают. За 3 дня на референдум пришли более 50% жителей | 360°

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25 сентября 2022, 19:07

Итоги голосования в Донбассе признают. За 3 дня на референдум пришли более 50% жителей

Более 50% жителей ЛДНР проголосовали за три дня референдума

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За три дня референдума по вопросу вхождения в состав России проголосовали более 50% жителей ЛНР, заявила глава ЦИК республики Елена Кравченко. По ее словам, все прошло без происшествий, сообщил телеканал РЕН ТВ.

«По избирательным участкам было выдано 624 097 бюллетеней. Голосование прошло без происшествий, явка по-прежнему радует нас. Все избирательные участки вовремя завершили работу», — заявила Кравченко.

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Накануне глава ЦИК Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий рассказал, что явка по итогам двух дней голосования составила 55,05%. Он уточнил, что на территории ДНР проголосовали 860 тысяч человек. Таким образом, теперь решение голосования в обеих республиках Донбасса будет одобрено в любом случае.

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В Херсонской области по итогам двух дней проголосовали 31,79% жителей. В субботу люди посещали участки активнее, чем в первый день голосования. В Запорожской области на избирательные участки пришли 35,54% избирателей, сообщил ТАСС. Председатель ЦИК региона Галина Катющенко подчеркнула, что явка не снижается. Впереди еще два дня голосования.

Принять участие в референдуме можно и на территории Московской области. Там будут работать 11 участков, где жители республик Донбасса и освобожденных территорий смогут проголосовать о присоединении к России. Свой участок для голосования можно узнать, позвонив по телефону 8-800-550-97-44.

Референдум в ЛНР 2022

Референдум в ДНР 2022

Референдум в Херсонской области 2022

Референдум в Запорожской области 2022

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