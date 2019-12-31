Итальянский журналист назвал Путина гарантом сохранения мира на Земле

По словам Кьезы, работая журналистом в России, он участвовал во встречах с российским президентом «во время политических бесед», однако он не знаком с Путиным лично. Свою оценку он коротко выразил так, отметив, что российский лидер — самый трезвый аналитик всего, что происходит в мире.

Мы все еще живем в мире, потому что есть он Джульетто Кьеза.

«Все эти годы он знает, с кем имеет дело, а люди, которые были с другой стороны, не слишком разумные. Поэтому требовалось большое терпение, изящность. И он ответил очень своевременно, имея в виду интересы не только российского народа, но, я бы сказал, и мира, потому что ситуация такова, что в опасности целый мир», — сказал Кьеза.

Итальянский журналист заметил, что воспринимает Путина как умного человека и всегда очень внимательно слушает, что говорит российский лидер.

Кьеза также сказал, что с нынешними главами стран Запада невозможно договориться, «потому что они опасные». По его мнению, такое поведение мировых лидеров лишено разума.