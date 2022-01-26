Итальянские компании не стали участвовать в видеоконференции с Путиным по просьбе властей

Некоторые итальянские компании не стали участвовать в видеоконференции с Владимиром Путиным по просьбе правительства. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя власти.

«Правительство Италии попросило группу лидеров ведущих компаний не проводить встречу с российским президентом Владимиром Путиным, в то время как растет напряженность в связи с подготовкой к возможному вторжению на Украину», — сообщил источник.

Итальянское издание La Repubblica со ссылкой на свои источники уточнило, что так попросили поступить руководителей тех компаний, у которых есть государство среди акционеров. Из-за этого от участия в мероприятии отказались компании Eni и Snam.

О проведении конференции между Путиным и представителями крупнейших компаний Италии сообщила пресс-служба Кремля. Bloomberg писало, что собрание организовано именно для дальнейшего сотрудничества двух стран в сфере бизнеса, развития промышленных и экономических связей.