IT-эксперт Клименко: создать аналог «Википедии» невозможно
Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко рассказал, что над «Википедией» работают энтузиасты. Об этом сообщила НСН.
«Люди, хоть и бесплатно работают, но стараются, их энтузиазм способствует получению более расширенных трактовок», — подчеркнул Клименко.
Именно поэтому невозможно создать ее полноценный аналог на платной основе, подчеркнул специалист. Он сравнил «Википедию» операционной системой Linux, над которой работали сотни тысяч программистов без коммерческой выгоды.