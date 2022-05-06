IT-эксперт Клименко: создать аналог «Википедии» невозможно

Бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко рассказал, что над «Википедией» работают энтузиасты. Об этом сообщила НСН.

«Люди, хоть и бесплатно работают, но стараются, их энтузиазм способствует получению более расширенных трактовок», — подчеркнул Клименко.

Именно поэтому невозможно создать ее полноценный аналог на платной основе, подчеркнул специалист. Он сравнил «Википедию» операционной системой Linux, над которой работали сотни тысяч программистов без коммерческой выгоды.