Названа дата оглашения приговора историку Соколову

Оглашение приговора по делу петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, состоится 25 декабря 2012 года. Обвинение попросило для него 15 лет колонии строгого режима.

Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Представители потерпевшей утверждают, что обвиняемый еще до убийства искал в Сети места, где можно спрятать расчлененное тело женщины.

Защитник Соколова просит учесть в качестве смягчающих обстоятельств признание обвиняемого и его раскаяние, а также аморальное поведение девушки, и настаивает на сроке, не превышающем восемь лет колонии.

В ноябре 2019 года Соколов упал в реку Мойку, когда пытался избавиться от останков убитой. Он заявил на суде, что хотел во время ссоры успокоить Ещенко выстрелом из обреза, но случайно попал в нее. После этого историк расчленил тело.