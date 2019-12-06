Историка Соколова в центре Сербского навестили правозащитники. Он попросил бумагу и ручку

В ходе проверки третьего отделения медицинского Центра психиатрии и наркологии имени Сербского наблюдатели переговорили с пациентами учреждения. Они также выслушали жалобы историка Олега Соколова, который доставлен в центр для проведения экспертизы.

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Об этом «360» рассказал ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников. Он сообщил, что центр является медицинским учреждением очень высокого уровня. Поэтому жалобы на него поступают крайне редко.

«Здесь вполне комфортные палаты, должного уровня питание, удобные матрасы и постельное белье. Общие палаты оборудованы телевизорами с хорошим качеством трансляции. Кроме того, центр располагает хорошей библиотекой, где есть и научные издания, и художественная литература», — отметил Мельников.

Пациенты, как правило, это следственные, арестованные и осужденные по разным преступлениям, высказались об условиях содержания положительно. Не стал исключением и обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко историк Олег Соколов.

«Он сейчас содержится один в двухместной палате. Соколов много читает и ждет своего адвоката. Честно сказать, не знаю, как он относился к религии на воле, но среди его книг я заметил Евангелие. В качестве претензии Соколов высказал просьбу не забирать у него на ночь очки. Но следует помнить, что центр Сербского по сути является тюремной больницей для душевнобольных или старающихся таковыми показаться. Поэтому существуют определенные режимные требования. В частности, сдавать очки и иные предметы быта», — рассказал Алексей Мельников.

Он подчеркнул, что это делается ради обеспечения безопасности персонала и других пациентов. Есть еще ряд ограничений. В частности, в палатах нет санузла. Он находится вне жилых помещений и посетить его можно только в сопровождении сотрудника центра.

Соколов попросил, чтобы ему дали бумагу и письменные принадлежности. Он их получил в присутствии общественной наблюдательной комиссии. Но на ночь эти предметы все равно придется сдавать.