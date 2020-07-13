Историк заявил, что кандидата в президенты Польши Дуду ждет испытание

В настоящий момент Дуда лидирует на выборах по результатам подсчета 99,97% протоколов избирательных комиссий. Отмечается, что в соответствии с законодательством, все окружные комиссии обязаны представить протоколы голосования в течение двух суток после закрытия избирательных участков. Голосование закончилось в воскресенье в 21:00 по местному и 22:00 по московскому времени.

Борисенок отметил, что Дуда и его оппонент Рафал Тшасковский на протяжении долгого времени шли вровень, и даже экзитпол не имел никакого представления о том, кто одержит победу. В данное время их разделяет приблизительно 500 тысяч голосов.

«Можно сказать, что и Тшасковский в этой избирательной кампании достиг успеха, и теперь можно ожидать, что следующая выборная кампания в 2023 году, когда будут парламентские выборы, правящую партию ждут достаточно серьезные испытания. Расслабляться им точно не приходится», — пояснил Борисенок.

Весной 2015 года Дуду избрали главой Польской республики. По результатам второго тура выборов, он набрал 53% голосов. Ранее он являлся членом консервативной партии «Право и справедливость». В 2014–2015 годах Дуда был депутатом Европейского парламента от этой партии.