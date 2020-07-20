Историк рассказал, кому избирательная кампания Канье Уэста принесет потери

Доцент кафедры новой истории стран Европы и Америки исторического факультета МГУ, директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев рассказал, кому избирательная кампания рэпера Канье Уэста принесет потери.

В понедельник, 20 июля, Уэст провел первую встречу со своими сторонниками в качестве кандидата в президенты США. Мероприятие состоялось в Южной Каролине. На встречу пришли примерно 200 человек.

Рогулев высказал мнение, что музыкант проведет кампанию еще в нескольких штатах, после чего «все закончится». Он отметил, что у кандидата нет никакой специально подготовленной программы, а также своей команды. Несмотря на это, Уэст может забрать часть голосов у других претендентов на пост главы государства, сообщило радио Sputnik.

«Если говорить о том, какие голоса он может оттянуть, то это черные избиратели. Думаю, в небольшом количестве. Эти потери будут, в первую очередь, ощутимы для (кандидата в президенты США от Демократической партии Джо — прим. ред.) Байдена», — отметил историк.

Он заявил, что серьезные шансы имеют только кандидаты от двух ведущих партий, среди которых Республиканская и Демократическая. В нынешнем году ими стали Дональд Трамп и Джо Байден.