Историк: Путин победил на встрече с Байденом

Историк Владимир Можегов выразил мнение, что президент России Владимир Путин победил на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщило ИА Nation News.

Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Байден на встрече поднял темы, которыми «бросил вызов» Путину. Можегов считает, что это свидетельствует о проигрыше Байдена.

«Общий фон встречи такой, что Владимир Путин эту встречу выиграл, поэтому со стороны Байдена мы видим соответствующую реакцию», — сказал он.

Также эксперт добавил, что улучшения отношений между странами пока не заметно. Тем не менее Байден и Путин смогли прийти к общему мнению в некоторых вопросах, отметил Можегов.

«Подошли к демаркационной линии, обозначили свои позиции, договорились о том, что вернут послов. Это своего рода некий дипломатический обмен о правилах игры», — считает он.

Историк заключил, что пока о перезагрузке отношений говорить нельзя. Также следующая встреча лидеров пока не предвидится.