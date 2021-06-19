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    19 июня 2021, 11:30

    Историк: Путин победил на встрече с Байденом

    Дарья Морозова

    Историк Владимир Можегов выразил мнение, что президент России Владимир Путин победил на встрече со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Историк: Путин победил на встрече с Байденом

    Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что Байден на встрече поднял темы, которыми «бросил вызов» Путину. Можегов считает, что это свидетельствует о проигрыше Байдена.

    «Общий фон встречи такой, что Владимир Путин эту встречу выиграл, поэтому со стороны Байдена мы видим соответствующую реакцию», — сказал он.

    Также эксперт добавил, что улучшения отношений между странами пока не заметно. Тем не менее Байден и Путин смогли прийти к общему мнению в некоторых вопросах, отметил Можегов.

    «Подошли к демаркационной линии, обозначили свои позиции, договорились о том, что вернут послов. Это своего рода некий дипломатический обмен о правилах игры», — считает он.

    Историк заключил, что пока о перезагрузке отношений говорить нельзя. Также следующая встреча лидеров пока не предвидится.