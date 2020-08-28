Историк отреагировал на решение Абэ уйти в отставку

По мнению Кистанова, отставка Абэ внесет определенные нюансы в споры с Москвой относительно принадлежности Курил, но принципиальных изменений в российско-японских отношениях не стоит ждать.

«Япония не признает итоги Второй мировой войны, а это позиция России по островам. Позиция Японии: Южные Курилы — это японские острова, которые Россия должна вернуть», — напомнил специалист.