Историк отреагировал на решение Абэ уйти в отставку
Руководитель Центра японских исследований, доктор исторических наук Валерий Кистанов обсудил с ИА Ura.ru решение японского премьера Синдзо Абэ уйти в отставку.
По мнению Кистанова, отставка Абэ внесет определенные нюансы в споры с Москвой относительно принадлежности Курил, но принципиальных изменений в российско-японских отношениях не стоит ждать.
«Япония не признает итоги Второй мировой войны, а это позиция России по островам. Позиция Японии: Южные Курилы — это японские острова, которые Россия должна вернуть», — напомнил специалист.